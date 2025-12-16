إعــــلانات
شرطة عين الدفلى تحجز 5000 لتر من مواد التنظيف

بقلم أمينة داودي
تمكنت مصالح الأمن بولاية عين الدفلى من حجز أزيد من 5 آلاف لتر من مواد التنظيف مجهولة المصدر.

العملية جاءت عقب استعلام و مراقبة و معاينة ميدانية لعدد من المحلات التجارية من طرف المصلحة الولائية للشرطة العامة. و بالتنسيق مع فرقة قمع الغش بمديرية التجارة على مستوى مدينة جندل ولاية عين الدفلى.

أسفرت عن ضبط 5000 لتر من  مواد التنظيف من مختلف الأنواع معبئة في براميل و قارورات بلاستيكية من مختلف الأحجام مجهولة المصدر. و معدومة الوسم ليتم حجزها و إتلافها وفق الشروط الصحية المعمول بها و إنجاز ملفات في حق المخالفين.​​​​​​

