شرطة عين الدفلى تحجز 7 قناطير من مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة العامة وبالتنسيق مع الأمن الحضري الخارجي سيدي لخضر رفقة مديرية التجارة. من حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري.

وقدرت الكمية المحجوزة بأزيد من 07 قناطير من مختلف المواد، تمثلت في عجائن - تمور- حلويات ومواد غذائية منتهية الصلاحية. وذلك في إطار الحماية و محاربة مظاهر الغش والممارسات التدليسية والوقوف على مدى احترام القوانين والتنظيمات من طرف التجار من أجل الحد من ظاهرة التسممات الغذائية تناسبا و فصل الصيف

ودعت شرطة عين الدفلى المواطنين بضرورة تجنب اقتناء المواد الاستهلاكية والغذائية الماسة بالصحة العمومية و التي تفتقد لشروط الصحة، الحفظ و النظافة، كما تدعو التجارالتقيد بقواعد الممارسة التجارية النزيهة و تفادي كل أشكال التدليس والغش.