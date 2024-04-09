شرطة عين الدفلى تسترجع مركبة محل سرقة وتوقف الفاعلين

تمكنت شرطة عين الدفلى من استرجاع مركبة محل سرقة وتوقف الفاعلين.

وتم توقيف المشتبه فيهما جاء استغلالا لمعلومات مسبقة وردت إلى فصيلة مكافحة المساس بالممتلكات. بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية مفادها وجود سيارة محل سرقة بصدد بيعها.

واستغلالا للمعلومات المتحصل عليها تم مباشرة تحريات ميدانية معمقة. بالتنسيق مع النيابة المختصة. والتي أفضت إلى التعرف و تحديد نوع السيارة ومالكها.

وبين التحقيق أن صاحب المركبة لم يكن على علم بتعرض مسكنه للسرقة والاستيلاء على مركبته.

ومكنت الأبحاث الميدانية المحققين من تحديد هوية الفاعل وشركائه.

كما مكنت الجهود الميدانية في ظرف وجيز من توقيف شريكا الفاعل. وهما من ذوي السوابق القضائية في قضايا السرقات. مع استرجاع المركبة من مكان إخفائها بمدينة العطاف.

وتمت إحالة المشتبه فيهما أمام الجهة القضائية المختصة.