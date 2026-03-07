شرطة عين الدفلى تضبط أزيد من 18 قنطار مواد غذائية فاسدة

تمكنت مصالح شرطة عين الدفلى، من ضبط أزيد من 18 قنطار مواد غذائية “لحوم، حلويات متنوعة”، وأزيد من 7 آلاف لتر مشروب الشاربات غير صالحة للاستهلاك البشري خلال النصف الأول من شهر رمضان الفضيل.

حيث قامت المصلحة الولائية للشرطة العامة وفروعها بكل من أمن دائرة خميس مليانة، العطاف العبادية برج الأمير خالد. عين الأشياخ والأمن الحضري الثاني والرابع بعين الدفلى. بخرجات ميدانية بالتنسيق مع المصالح المختصة.

ومسّت هذه الخرجات، مختلف المحلات التجارية عبر قطاع الاختصاص، قصد مراقبة السلع الموجهة للاستهلاك. والتأكد من مدى احترام التجار للتنظيمات المعمول بها.

وأسفرت عن تسجيل عدة مخالفات، تمثلت أساسا في عرض سلع منتهية الصلاحية وعدم احترام شروط النظافة. إضافة إلى الإخلال بإلزامية الوسم.

كما تم ضبط مواد استهلاكية غير مطابقة شملت لحوم حمراء و بيضاء، حلويات تقليدية كالزلابية وقلب اللوز. ومشروب الشربات إلى جانب مواد غذائية.

حيث تم ضبط و إتلاف ما يقارب 09 قناطير من مواد غذائية. وأزيد من خمسة 5 آلاف لتر من مشروب الشاربات الموجهة للاستهلاك البشري.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع حجز السلع غير المطابقة حفاظا على الصحة العمومية بالتنسيق مع المصالح المختصة.

وأشارت ذات المصالح، إلى أن شرطة عين الدفلى ضبطت خلال النصف الأول لشهر رمضان أكثر من 18 قنطار. وأزيد من سبعة 7 آلاف لتر من مشروب الشربات.

وجددت مصالح أمن ولاية عين الدفلى دعوتها للتجار إلى ضرورة الالتزام بقواعد النظافة وشروط الحفظ والوسم، واحترام آجال الصلاحية.

كما دعت المواطنين إلى التحلي باليقظة والتبليغ عن أي تجاوزات تمس بصحتهم وسلامتهم.