شرطة عين الدفلى تضبط موادا تبغية مجهولة المصدر و ألعاب نارية ببومدفع

تمكنت شرطة عين الدفلى من حجز مواد تبغية مجهولة المصدر وألعابا نارية في بومدفع.

العملية جاءت بعد استغلال ميداني لمعلومات أتبعت بمراقبة شملت محلين تجاريين من طرف المصلحة الولائية للشرطة العامة. بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببومدفع و مصالح مديرية التجارة.

وأسفرت العملية عن ضبط مواد تبغية تمثلت في قرابة 16 ألف علبة سجائر من مختلف الأنواع. أزيد من 14 ألف كيس شمة من مختلف الأنواع. وأزيد من 17 ألف كيس ماصّة. 310 وحدة فحم. 41 علبة معسل من مختلف الأنواع. 200 علبة كبريت. كما تم ضبط 4286 وحدة ألعاب نارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين بالتنسيق مع نيابة الجمهورية المختصة إقليميا بموجب ملفيّن جزائيين عن قضية حيازة بضاعة محظورة حظرا مطلقا. حيازة بضاعة أجنبية حساسة مستوردة عن طريق التهريب “سجائر أجنبية” و ممارسات تجارية تدليسية، مع عدم الزامية إعلام المستهلك.

