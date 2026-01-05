شرطة عين الدفلى تضبط مواد تبغية مجهولة المصدر

ضبطت، شرطة عين الدفلى ممثلة بالمصلحة الولائية للشرطة العامة بالتنسيق مع أمن دائرة مليانة و مصالح مديرية التجارة. مواد تبغية متنوعة مجهولة المصدر و أخرى غير مفوترة. مع اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين.

العملية جاءت بعد إستغلال ميداني لمعلومات، أتبعت بمراقبة شملت 03 محلات تجارية بقطاع إختصاص شرطة مليانة. أسفرت عن ضبط أكثر من 9100 علبة سجائر من مختلف الأنواع، أكثر من 6200 ألف كيس شمة من مختلف الأنواع، أزيد من 10 ألآف كيس ماصّة. إضافة إلى مواد تبغية أخرى.