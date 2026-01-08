شرطة عين الدفلى تضبط 5310 قرص مهلوس ببومدفع

تمكنت شرطة عين الدفلى ممثلة بفرقة مكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من ضبط 5310 كبسولة مهلوسة على دفعات.

كما قامت ذات المصالح، بتوقيف شخص في العملية تم إحالته أمام الجهة القضائية المختصة بموجب ملف جزائي.

المشتبه فيه تم توقيفه بعد استغلال معلومات عن قيام أحد الأشخاص بترويج المؤثرات العقلية بمدينة بومدفع. مستغلا مسكنه للتخزين و الترويج، و بعد التنسيق مع النيابة المختصة، تم إتخاذ الإجراءات الشرطية اللازمة. مع مباشرة عمليات رصد ميدانية كللت بتوقيفه متلبسا بحيازة 660 كبسولة مهلوسة.

فيما أسفرت عملية تفتيش مسكنه من ضبط كمية أخرى من المؤثرات العقلية تمثلت في 4650 وحدة. إضافة إلى ضبط مبلغ مالي من العائدات الإجرامية بالعملة الوطنية و الأجنبية.

