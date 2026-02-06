شرطة عين الدفلى تضبط 6105 قرص مهلوس وتوقف 10 أشخاص

تمكنت شرطة عين الدفلى ممثلة بفرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية وتوقيف 08 من أفرادها، مع ضبط 5000 قرص بريقابالين.

العملية جاءت عقب الإستغلال الجيد لمعلومات دقيقة وردت لذات الفرقة عن حيازة أحد الأشخاص كمية من المؤثرات العقلية مستغلا مسكنه المتواجد بأحد بلديات الجهة الغربية للولاية للتخزين والترويج.

أين تم التنسيق مع النيابة المختصة ومباشرة عمليات رصد ميدانية مكثفة كللت بالإحاطة بالمشروع الإجرامي لهذا الشخص رفقة شركائه الذين جرى توقيفهم متلبسين بحيازة 5000 قرص مهلوس ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية فاق 147 مليون سنتيم فضلا عن ضبط 04 مركبات من بينها دراجة نارية تستعمل في نشاطهم الإجرامي.

المشتبه فيهم تم إحالتهم على الجهة القضائية المختصة بموجب ملف جزائي

كماتمكنت شرطة عين الدفلى ممثلة بفرقة البحث والتدخل BRI من ضبط 1105 قرص مهلوس وتوقيف شخصين مع إحالتهما على العدالة بموجب ملف جزائي.

العملية تمت على مستوى احد بلديات الجهة الغربية للولاية بعد استغلال معلومات حول نشاط مروجين للمؤثرات العقلية. حيث كللت عمليات الرصد الميدانية من ضبط شخصين متلبسين بحيازة 1105 قرص بريقابالين و مبلغ مالي من العائدات الإجرامية “419 مليون سنتيم”.