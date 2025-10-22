شرطة عين الدفلى توقف مروّج المخدرات وتحجز 1223 قرص مهلوس

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخميس مليانة بولاية عين الدفلى، من توقيف شخص وحجز 1223 قرص مهلوس.

العملية تندرج ضمن إطار جهودها الميدانية للتصدي لظاهرة ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية. حيث تم رسم خطة أمنية محكمة كلّلت بتوقيف مروّج من ذوي السوابق القضائية. بعدما تم رصد نشاطه الإجرامي بأحد شوارع وسط مدينة خميس مليانة. وأسفرت العملية عن ضبط أسلحة بيضاء و مبلغ مالي من العائدات الإجرامية فاق 25 مليون سنتيم.

كما قامت ذات المصالح بتقديم المشتبه على العدالة بموجب ملف جزائي.

