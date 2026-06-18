إعــــلانات
أخبار الجزائر

شرطة عين الدفلى توقف مُروّج المهلوسات وتحجز 2640 قرص

بقلم أمينة داودي
شرطة عين الدفلى توقف مُروّج المهلوسات وتحجز 2640 قرص
  • 116
  • 0

تمكنت شرطة عين الدفلى ممثلة بفرقة مكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات و العقلية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من ضبط 2640 كبسولة مهلوسة. مع توقيف شخص في العملية أحيل على العدالة بموجب ملف جزائي.

العملية تمت وفقا لخطة أمنية إستغلالا لمعلومات عن حيازة أحد الأشخاص على مستوى إحدى البلديات الشرقية للولاية. كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على متن مركبة بغرض ترويجها لاحقا. حيث كللت عملية الرصد و المتابعة من تحديد مكان تواجده و إفشال مخططه الإجرامي. بتوقيفه متلبسا بحيازة الكمية المذكورة و كذا مبلغ مالي من العائدات الإجرامية.

div>

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/8TNCd
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر