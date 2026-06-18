شرطة عين الدفلى توقف مُروّج المهلوسات وتحجز 2640 قرص

تمكنت شرطة عين الدفلى ممثلة بفرقة مكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات و العقلية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من ضبط 2640 كبسولة مهلوسة. مع توقيف شخص في العملية أحيل على العدالة بموجب ملف جزائي.

العملية تمت وفقا لخطة أمنية إستغلالا لمعلومات عن حيازة أحد الأشخاص على مستوى إحدى البلديات الشرقية للولاية. كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على متن مركبة بغرض ترويجها لاحقا. حيث كللت عملية الرصد و المتابعة من تحديد مكان تواجده و إفشال مخططه الإجرامي. بتوقيفه متلبسا بحيازة الكمية المذكورة و كذا مبلغ مالي من العائدات الإجرامية.

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