شرطة عين الدفلى تُحيل 7 أشخاص على العدالة لترويجهم الكوكايين

قدمت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعين الدفلى 7 أشخاص أمام الجهة القضائية المختصة. بعدما ضبطت بحوزتهم 64 غرام من مادة الكوكايين.

العملية التي قامت بها الشرطة القضائية جاءت بعد تنفيذ عملية تفتيش أحد المساكن بمدينة عين الدفلى. في سياق التحقيق حول قضية إجرامية أخرى. حيث استدعى الأمر تعميق التحقيق و التحريات الميدانية حيال الموضوع.

وأسفر التفتيش عن إثبات ضلوع 07 أشخاص في نشاط إجرامي ينصبُّ حول ترويج مخدر الكوكايين.