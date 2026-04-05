شرطة عين الدفلى تُطيح بـ5 أشخاص وتحجز قطع نقدية أثرية وسلاح ناري

أوقفت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين الدفلى خمسة أشخاص مع ضبط 335 قطعة نقدية أثرية تكتسي أهمية تاريخية و كذا سلاح ناري تقليدي.

العملية جاءت في إطار المحافظة على الموروث الحضاري و الثقافي المادي و مكافحة الجرائم الماسة بهما. حيث تم تنفيذها تحت إشراف النيابة المختصة وبعد رصد ذات الفرقة منشور عبر حساب على موقع تواصل اجتماعي يعرض صاحبه للبيع قطع نقدية أثرية في ذات السياق.

كما وردت معلومات مفادها عزم المعني عقد صفقة لبيع تلك القطع الأثرية على مستوى مدينة عين الدفلى. ليتم وضع خطة محكمة كللت بتوقيف المشتبه فيه الرئيسي رفقة شخصين من شركائه في حالة تلبس بحيازة تماثيل لرؤوس فرعونية من الحجم الصغير.

بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، أسفرت التحريات الشرطية عن ضبط 335 قطعة نقدية أثرية و سلاح ناري تقليدي. مع توقيف شخصين آخرين. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة.

