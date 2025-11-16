شرطة عين الدفلى تُطيح بمشعوذة بحوزتها مليار ونصف بجندل

أوقفت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة جندل بولاية عين الدفلى، إمرأة في عقدها السابع من العمر. حيث تمت إحالتها على العدالة بموجب ملف جزائي لأجل قضية ممارسة طقوس السحر و الشعوذة.

المشتبه فيها ضبطت متلبسة بجرمها من طرف عناصر الشرطة بمسكنها بعد التنسيق مع نيابة الجمهورية المختصة إقليميا. حيث عثر على أغراض و مستلزمات تستعمل في ممارسة طقوس السحر و الشعوذة كالأعشاب و عقاقير طلاسم و مجموعة صور و ألبسة لأشخاص. كما تم ضبط كمية من مادة الرصاص المذاب و غير المذاب المهيأ للاستعمال، و أكفان و أتربة قبورية، تمائم و أحراز، إضافة إلى حلي و مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قارب 01 مليار و 400 مليون سنتيم، و مبلغ مالي من عملات أجنبية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور