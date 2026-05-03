شرطة عين تموشنت تحبط محاولة “للحرقة” وتفكك شبكة إجرامية

تمكنت مصالح شرطة عين تموشنت، ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببني صاف، خلال الأسبوع المنصرم. من إحباط مخطط للإبحار السري وتفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين عبر البحر.

وجاءت هذه العملية النوعية عقب تحريات معمقة باشرتها ذات المصالح تحت إشراف النيابة القضائية المختصة. حيث أسفرت عن تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيف 10 أشخاص، من بينهم عنصران يشتبه في كونهما مدبرين رئيسيين لهذا النشاط غير المشروع.

وأسفرت العملية كذلك عن حجز واسترجاع وسائل كانت تستعمل في تنظيم الرحلات السرية، تمثلت في مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر بـ957 يورو. إضافة إلى محرك لقارب مطاطي بقوة 60 حصان بخاري، وقارب مطاطي من الحجم الكبير. إلى جانب 10 دلاء مملوءة بالبنزين وبوصلة بحرية، ما يؤكد الطابع المنظم لهذا النشاط الإجرامي.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف، لمتابعتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

