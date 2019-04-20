شرطة عين تموشنت توقف سارق العمارات

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية عين تموشنت من توقيف شخص زرع “الرعب” في وسط ساكنة بولاية عين تموشنت

نتيجة لعديد السرقات التي قام بها من داخل المساكن عن طريق التسلق والكسر مباشرة،وبعد تلقي الشكاوي بالأمن من طرف الضحايا

تم وضع خطة أمنيه محكمة تمثلت في تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة مع تسريع الأبحاث والتحريات، والتي أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيه

ويتعلق الأمر بالمدعو”ف.ا، 28 سنة” والملقب بـ”فولة” كما أن نتيجة الخبرة التقنية لمصالح الشرطة خلال المعاينة الميدانية بعد رفع البصمات

أكدت أنه هو الفاعل الأصلي والذي إختفى عن الأنظار بتنقله إلى مدينة وهران، إلاأنه وبعد عملية الترصد والمراقبة المستمرة

من طرف عناصر الشرطة لمنزل المشتبه فيه و بعد إصدار إذن بالتفتيش عن وكيل الجمهورية لولاية عين تموشنت

تم مداهمة المنزل أين أبدى المشتبه فيه مقاومة شديدة مستعملا الأسلحة البيضاء، حسب بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم السبت.

ليتم توقيفه وإسترجاع المسروقات وتحويله إلى المصلحة مع التحقيق معه حول القضايا المسجلة ضده، يضيف المصدر.

المشتبه فيه تم تقديمه أمام نيابة محكمة عين تموشنت وبعد إجراء المثول الفوري أين صدر في حقه أمر إيداع مع تأجيل جلسة المحاكمة والنطق بالحكم.