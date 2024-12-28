شرطة غرداية تفتح تحقيقا ضد مجموعات فيسبوكية بتهم القذف والتشهير في الوسط المحلي 

باشرت مؤخرا الفرق السبيرانية لمكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة لشرطة غرداية تحقيقا معمقا ضد مجموعات فيسبوكية خصصها أصحابها للسب والشتم والتشهير وإنتهاك الحياة الخاصة للأشخاص خلال المدة الأخيرة .

الواقعة إستنكر لها الرأي العام المحلي لاسيما بعد وفاة شابة بسبب الصدمة بعد تعرضها لحملة تشهير وقذف على مستوى مجموعة فيسبوكية معروفة ببلدية متليلي.

الحادثة المأساوية جعلت المجتمع المدني يتحرك للمطالبة بفتح تحقيق في ملابسات القضية.