شرطة قالمة تحبط محاولة السطو على محل لبيع المجوهرات ببوشقوف

أحبط عناصر الشرطة التابعين لأمن ولاية قالمة محاولة سطو على أحد محلات بيع المجوهرات ببلدية بوشقوف بولاية قالمة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بفضل الإستغلال الجيد للمعلومات، حيث تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة بوشقوف من إعداد خطة عملياتية محكمة التنسيق. وتوقيف شـخصين مشتبه فيهما على متن دراجة نارية، ملثمين. كانا بصدد محاولة السطو على إحدى محلات بيع المجوهرات ببوشقوف باستخدام سلاح أبيض كبير الحجم.

وحسب البيان، فقد تم تقديم الشخصين الموقوفين أمام محكمة بوشقوف، أين صدر في حقهما أمر إيداع. عن تهم تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب السرقة المقترنة بظرفي التعدد واستحضار مركبة ذات محرك تحت تأثير المؤثرات العقلية. وكذا حمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي.

