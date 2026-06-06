شرطة قالمة توقف 3 أشخاص حاولوا سرقة مجوهراتي

تمكن أفراد الشرطة التابعين لمصالح أمن ولاية قالمة، في وقت قياسي، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه تورطهم في محاولة السرقة بالكسر، من داخل محل تجاري لبيع المجوهرات، بأحد الشوارع الحيوية لمدينة قالمة.

وحسب بيان لمكتب الاتصال بأمن الولاية، فإن العملية نفذتها الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. بالتنسيق المستمر مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، حيث سارع أفراد الفرقة فور تلقي المعلومات. المتعلقة بالحادث، إلى مباشرة التحريات والأبحاث قصد تحديد هوية الفاعلين. باستعمال كافة الوسائل المادية و البشرية، ليتم وفي وقت وجيز تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

واستنادا للمصدر، فقد تمّ تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية. أين صُدر في حقهم أحكام قضائية تتراوح بين 5 و 10 سنوات حبسا نافذة وغرامات مالية.

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