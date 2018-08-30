شرطة قسنطنية تطيح بشبكة مختصة في سرقة السيارات

فككت مصالح الشرطة بأمن ولاية قسنطينة شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات تتكون من 11 شخص تورطوا في جناية سرقة السيارات

وهذا بإستعمال مفاتيح مصطنعة المقترنة بظرف التعدد ، الإخفاء،وإستحظار مركبة ذات محرك لتسهيل الفرار.

وبحسب بيان صادر عن ذات المصالح فإن الجناة تتراوح أعمارهم بين 22 و 34 سنة.

وقائع القضية تعود الى مطلع الأسبوع الجاري وتبعا لمعلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص الذي يعتبر المتهم الرئيسي في قضية سرقة مركبة و إخفائها بمستودع في ولاية مجاورة.

ليتم مباشرة التحريات و من خلال الأبحاث المكثفة التي قادتها قوات الشرطة لذات الفرقة مع الإستغلال المحكم للمعلومات

مكنت من الوصول إلى هوية المعني و تحديد مكان تواجده ، ليتم توقيفه باحترافية عالية على مستوى حي كوسيدار بالمدينة الجديدة علي منجلي و تحويله الى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات المتبقية.

مكن التحقيق المفتوح في القضية في ظرف قياسي و على إثر ثمانية عمليات تفتيش لمنازل و مستودعات متواجدة بولايات من شرق و وسط البلاد.

من توقيف بقية الشركاء الناشطين ضمن هاته الشبكة و المنحدرين من عدة ولايات شرقية،و كذا إسترجاع ثلاثة مركبات.

إضافة الى بعض المفاتيح المصطنعة المستعملة في السرقة إضافة إلى مقص مهيأ لذات الغرض مع حجز مركبة من نوع شيفروليه كان تستغل في الفرار .