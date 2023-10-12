شرطة قسنطينة تحذر من إدخال الألعاب النارية لملعب حملاوي

نبهت شرطة قسنطينة، الأنصار الحائزين على تذاكر مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره من الرأس الأخضر، على إدخال الألعاب النارية لملعب حملاوي.

وحذرت شرطة قسنطينة عبر بيان رسمي، نشرته على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، والذي جاء على النحو التالي: “كل الوافدين على ملعب الشهيد حملاوي الذين يحوزون على تذكرة الدخول، تفادي حمل أو إدخال الشماريخ أو الألعاب النارية أو الاسلحة البيضاء أو أية أشياء صلبة أو أية ممنوعات”.

وأكد ذات البيان، على أنه في حالة ضبط أي شخص يحوز على أية ممنوعات سوف يتم توقيفه فورا وتتخذ ضده الاجراءات القانونية.