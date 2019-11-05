شرطة قسنطينة تزور المخرج محمد حازورلي بعد تعرضه لوعكة صحية
في لفتة إنسانية من مصالح أمن ولاية قسنطينة، زار مجموعة من منتسبي الشرطة المخرج “محمد حازورلي” في منزله العائلي.
ونظمت الزيارة للمخرج ” محمد حازورلي ” قصد الاطمئنان على صحته اثر تعرضه لوعكة صحية.
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