شرطة قسنطينة تقوم بـ 552 عملية مراقبة وتغلق 3 محلات تجارية

سجلت مصالح أمن ولاية قسنطينة، في الفترة الممتدة من 7 إلى 14 جوان الجاري، 552 عملية مراقبة في إطار متابعة نشاطات المحلات التجارية بعد بداية رفع الحجر الصحي.

وعرفت هذه الفترة تسجيل 79 مخالفة من بينها 76 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بقواعد السلامة الصحية، أين تم غلق 3 محلات تجارية مع اقتراح غلق 5 محلات أخرى لعدم التقيّد بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها.

وتواصل الفرقة المختلطة لأمن ولاية قسنطينة في عملية مراقبة مدى احترام أصحاب النشاطات التجارية للتدابير الوقائية الإجبارية بشكل توعوي مكثف إلى غاية الرفع الكلي للحجر على الولاية.

معين تيت