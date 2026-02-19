شرطة قسنطينة توجه نداء للجمهور

وجهت شرطة قسنطينة، ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية، نداء لكل شخص وقع ضحية نصب واحتيال لمسيّر صفحة على موقع فايسبوك تحمل الاسم المستعار “الطريق الذهبي”. وهو مشتبه به في قضية النصب باستعمال وسيلة إلكترونية.

وهذا في إطار جماعة إجرامية منظمة، إذ يقوم بالترويج لمشاريع وهمية للاستثمار باسم المسماة “أمينة”. من خلال استدراج ضحاياه وتقديم عروض وهمية لهم مقابل صب مبالغ مالية عبر الحسابات البريدية الجارية التالية:

الحساب البريدي رقم : 24469142 مفتاح 52

الحساب البريدي رقم : 01148337 مفتاح 35

الحساب البريدي رقم: 30041064 مفتاح 18

الحساب البريدي رقم : 20750787 مفتاح 20

في هذا الصدد، توجه شرطة قسنطينة نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر، التوجه إلى فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن ولاية قسنطينة أو نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.