شرطة قسنطينة توضح بشأن عملية دخول الأنصار لملعب حملاوي

أكدت شرطة قسنطينة على ضرورة إحترام إجراءات الدخول لملعب حملاوي لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام منافسه الرأس الأخضر.

ونشرت شرطة قسنطينة بيانا، عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، أوضحت من خلاله عملية دخول الأنصار إلى ملعب حملاوي.

وجاءت هذه الإجراءات على النحو التالي:

عملية الدخول للملعب ستكون بصفحة حصرية للحائزين على التذاكر الإلكترونية، وبإستظهار بطاقة الهوية الوطنية.

وجوب تطابق الهوية المدونة على التذكرة مع بطاقة الهوية لصاحب التذكرة.

يمنع منعا باتا لأي شخص لا يملك التذكرة من ولوج الملعب أو التواجد بمحيطه.

كل المداخل الاكترونية للملعب مزودة بتجهبزات كشف التزوير في حالة ضبط أي شخص يحوز تذكرة مزورة سوف يتم توقيفه فورا وتتخذ ضده الاجراءات القانونية

وفي الختام، أكدت شرطة قسنطينة، أن الملعب و محيطه مزود بكاميرات حديثة عالية التقنية ، و سوف يتم توقيف كل من يحاول المساس بالسكينة العامة او باي شكل من أشكال وتعكير مجريات المقابلة.