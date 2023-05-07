شرطة قسنطينة توقف شخصا حاول سرقة عمود كهرباء للضغط العالي

اوقفت شرطة قسنطينة شخصا حاول سرقة عمود كهرباء للضغط العالي، بالمكان المسمى فج الريح.

وحسب بيان المصلحة الأمنية،فلقد حاول الموقوف تخريب عمود الكهرباء رغم وصله بأسلاك الضغط العالي بقدرة 30 ألف فولط.

وتم تنفيذ هذه العملية من طرف الشرطة بمنطقة فج الريح بعد تلقي بلاغ عبر الهاتف عن طريق الرقم الأخضر.

وأثناء تدخل قوات الشرطة، حاول الجاني الفرار والاختباء وسط الأحراش قبل توقيفه من طرف أفراد الشرطة، ليضبط بحوزته عتادا وأجهزة حاول استعمالها في عملية السرقة.

ليتم تحويله مباشرة لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمه فيما بعد أمام النيابة المحلية وفق ملف إجراءات جزائية.