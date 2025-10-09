شرطة قسنطينة تُحذّر من مواطن إحتال على عدة أشخاص!

دعت مصالح أمن ولاية قسنطينة، المواطنين الذين تعرضوا إلى نصب أو إحتيال من طرف المدعو “ع.م.أ” التوجه إلى أقرب مركز للشرطة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، تنهى مصالح أمن ولاية قسنطينة ممثلة في فرقة مكافحة الجريمة الكبرى إلى علم الموطنين أن المدعو “ع . م أ” مشتبه فيه في قضية النصب والإحتيال. انتحال صفة حدد القانون شروط منحها السالف ذكره،ويستغل الرقم الهاتفي : 0770.72.34.84 من أجل استدراج ضحاياه.

ووجهت مصالح أمن ولاية قسنطينة نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف الذكر. التوجه إلى فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أمن ولاية قسنطينة. لتقييد شكوى او الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

