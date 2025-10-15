شرطة قسنطينة تُفكّك شبكة دعارة بعلي منجلي

تمكنت شرطة علي منجلي بولاية قسنطينة من تفكيك شبكة دعارة مكوّنة من 4 أفراد من بينهم 3 نساء. كما ضبطت بحوزتهم كمية من المخدرات و المهلوسات.

وقائع القضية تعود لاستغلال معلومات مؤكدة، تُفيد بوجود نشاط مشبوه بأحد المحلات التجارية على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي. يستغل في ممارسة الدعارة وفساد الأخلاق

وبناءً على ذلك تم استصدار إذن بالتفتيش من الجهات القانونية المختصة، حيث قام عناصر فرقة الشرطة القضائية بمداهمة المحل. أين تم توقيف 4 أشخاص من بينهم 3 نساء ، عثر بحوزتهم على كمية من المخدرات “كيف معالج” والمؤثرات العقلية.

ليتم مباشرة توقيفهم وتحويلهم لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية.

