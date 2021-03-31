شرطة قصر البخاري بالمدية تطيح بالمعتدي على القاصرات بسرقة حليهن

أطاحت قوات الشرطة القضائية المتنقلة بقصر البخاري بشخص يبلغ من العمر 26 سنة، مسبوق قضائيا.

أين كان يترصد لفتيات قاصرات و يعتدي عليهن بسرقة حليهن المتمثلة في اقراط الاذن.

وقائع القضية تعود الى نهاية الاسبوع الماضي، بعد شكاوي لمواطنين لمصالح امن دائرة قصر البخاري.

للتبليغ عن تعرض بناتهن القاصرات الى عمليات سرقة من طرف مجهول، طالت حليهن و المتمثلة في اقراط الاذن من المعدن الأصفر.

ليتم فتح تحقيق في القضية، و مباشرة عمليات البحث و التحري من اجل الاطاحة بالفاعل بإقحام عناصر من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بقصر البخاري بالزي المدني.

وذلك بحي الزبرة الذي عرف عمليات الاعتداء ومن خلال المواصفات المقدمة من طرف الضحايا.

ليتم توقيف المشتبه فيه و اقتياده الى مقر الفرقة، و بعد مواصلة التحقيق في القضية تبين ان عمليات الاعتداء طالت 10 ضحايا قصر.

كما اسفر على التعرف على شريكه في الجرم صاحب محل مجوهرات، كان يقوم بإذابتها و اعادة بيعها بأشكال مختلفة.

ليتم انجاز ملف قضائي ضدهما و تقديمهما أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري.

اين صدر في حق المتهم الرئيسي 5 سنوات سجن نافذة، وغرامة مالية بـ:100.000دج.

فيما صدر في حق شريكه سنة واجدة سجن نافذة و غرامة مالية 50.000دج، عن قضية السرقة باستغلال ضعف الضحية الناتج عن سنها، مع اخفاء اشياء مسروقة.