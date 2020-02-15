شرطة قصر الشلالة توقف شخصين احتالا على امرأة مقابل استفادتها من سكن

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة قصر الشلالة بتبارت من الاطاحة بشخصين احتالا على امرأة من أجل سلب أموالها مقابل استفادتها من سكن إجتماعي.

وحسب المعلومات التي استقتها “النهار”، فإن المتورطين ينحدران من ببلدية الرشايقة.

وكانا كثيري التردد على وكالة الأوبيجي بالحي الاداري وسط مدينة قصر الشلالة.

وتمكنا من النصب والاحتيال على امرأة تنحدر من بلدية زمالة الأمير عبد القادر، بعد ان ادعى احدهما أنه مدير الوكالة، وطلبا منها مبلغ يقدر بـ 6 ملايين سنتيم، قصد تسوية وضعيتها المالية في انتظار تسليمها مفاتيح سكنها الاجتماعي ضمن القائمة السكنية التي اعلن عنها في الزمالة في وقت سابق.

واتفقا معها باحضار المبلغ، على ان ينتظرانها أمام الوكالة على الساعة الرابعة وقت خروج اغلب الموظفين.

غير أن المرأة جاءت في وقت متقدم عن الوقت المتفق عليه، والتقت مديرة الوكالة صدفة، وسألتها عن المدير قصد تسليمه المبلغ.

غير انها تفاجأت كون التي التقت معها هي مديرة فرع الأوبيجي، وتبين أن المرأة الضحية لم تكن اصلا ضمن قائمة المستفيدين.

وتم ابلاغ عناصر الشرطة التي نصبت كمينا لهما لإتمام عملية استلام المبلغ.

وتم توقيفهما متلبسين، واقتيادهما الى مقر الشرطة والتحقيق معهما في انتظار تقديمهما امام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر الشلالة للنظر في قضيتهما.