شرطة قمع الإجرام بعنابة تطيح بقاتل “محمد” داخل سيارته منذ 4 سنوات

أطاحت، أول أمس، قوات فرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، وبعد ثلاث سنوات ونصف، بمجرم في عقده الرابع من العمر، يشتبه بتورطه في قتل جاره الضحية المدعو “م. ز” في أبشع جرائم القتل التي عرفها حي الريم بعنابة.

وقد اهتز، ظهر الثاني من ديسمبر لسنة 2018 حي الريم الواقع غرب مدينة عنابة، على وقع جريمة قتل شنعاء، راح ضحيتها المدعو “ز.محمد” البالغ من العمر 43 سنة، والذي تعرض لضربات قاتلة بواسطة آلة حادة كانت السبب وراء وفاته، في حدود منتصف الحادية عشر صباحا، أين تعرض الضحية “ز. محمد” الذي ينحدر من حي سيدي سالم الشعبي، لضربات قاتلة بواسطة سكين، خلال تواجده داخل مركبته من نوع “داستار” على مستوى الطريق الرئيسي بمخرج حي الريم، والمؤدي إلى حي سيدي عاشور غرب المدينة.

و تم العثور على الضحية داخل مركبته يسبح في دمائه، بعد تلقيه عدة ضربات على مستوى الجهة اليمنى من جسمه، خاصة على مستوى الصدر والبطن والفخذ الأيمن، من طرف رفيقه الذين كان معه داخل السيارة. وقد حددت وقتها قوات الشرطة هوية المشتبه فيه الرئيسي في هذه الجريمة، من خلال التحقيقات الأمنية التي باشرتها عناصر الشرطة التابعة لأمن ولاية عنابة بعد جمع كافة الأدلة والتي من بينها الأداة التي تم استغلالها في عملية القتل، واستغلال كافة تسجيلات كاميرات المراقبة بالطرق المؤدية إلى مكان الجريمة، إلا أنه ظل في حالة فرار والقبض عليه ليلة أول أمس على مستوى أحد السكنات الفوضوية بمنطقة سيدي سالم، بعد رجوعه من ولاية صحراوية فر إليها فور ارتكابه للجريمة. ومن المرتقب أن تتخذ مصالح الأمن كافة الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة في حقه، تحضيرا لتقديمه أمام السلطات القضائية المختصة بمحكمة عنابة.

عنابة: 14 جريحا إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين

تسبب حادث إنحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية عنابة، في إصابة 14 شخصا بجروح متفاوتة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد وقع حادث مرور صبيحة اليوم الإثنين على الساعة السابعة و29 دقيقة. إثر إنحراف وانقلاب شاحنة بالطريق الوطني رقم 44 بعنابة.

كما أسفر الحادث، عن إصابة 14 شخصا بجروح متفاوتة. أين تم تسخير 6 سيارات إسعاف و شاحنتي إطفاء. وتعمل الحافلة على الخط الرابط بين “عنابة – حجر الديس”. وتتراوح أعمار المصابين ما بين 25 الى 59 سنة من بينهم 03نساء لهم إصابات مختلفة. أين تم تقديم لهم الإسعافات الأولية في عين المكان من طرف أعوان الحماية المدنية. قبل أن يتم نقلهم إلى مستشفى بن رشد الجامعي.

15 ضحية في حادث اصطدام حافلة نقل المسافرين وشاحنة في البويرة

وقع، اليوم الأحد، حادث مرور خطير، إثر اصطدام بين حافلة لنقل ‎المسافرين وشاحنة بالطريق الوطني رقم 08 ببلدية سور الغزلان. و تشغل الحافلة خط بسكرة-الجزائر، حيث كان على متنها 44 مسافر.

كما خلف الحادث، إصابة 15 شخصا تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 71 سنة، حسب ما افاد به بيان من الحماية المدنية. في حين أشار البيان ذاته إلى أن الجرحى تم إسعافهم و نقلهم للمستشفى المحلي في البويرة.