شرطة مطار هواري بومدين .. إحباط محاولة تهريب أزيد من 62 ألف يورو

تمكنت شرطة الحدود الجوية لمطار هواري بومدين الدولي من إحباط محاولة تهريب نحو الخارج، لمبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بـ 62770 يورو بالإضافة إلى 3520 دولار.

وتمت العملية بفضل يقظة أفراد فرقة شرطة الحدود الجوية، حيث تم ضبط هذه المبالغ المالية، مموهة بإحكام، بداخل حقائب يدوية لمسافرتين (02)، كانتا بصدد مغادرة التراب الوطني باتجاه اسطنبول.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما، أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة.

وتأتي هذه العملية مواصلة لجهود شرطة الحدود الجوية لمطار هواري بومدين الدولي في قمع المخالفات المرتبطة بخرق التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.