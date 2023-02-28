قناة النهار شرطة معسكر تلقي القبض على مشعوذة وتحجز كمية معتبرة من مواد السحر والشعوذة بقلم قناة النهار نشر في 28 فيفري 2023 - 22:49 الجزائر شارك غرِّد أرسل 122 0 رابط دائم : https://nhar.tv/VsI4m اقرأ أيضا الشيخ النوي: الرئيس تبون أعطى ضمانات للمستثمرين والمسؤولين عن الإستثمار راهم راقدين قناة النهار 23 فيفري صريح جدا: هكذا يُكرم الجزائري ضيوفه بالأغواط قناة النهار 22 فيفري المدير العام للبنك الوطني : افتتاح 14 وكالة للصيرفة الاسلامية مع نهاية السنة قناة النهار 27 فيفري تسجيل درجات حرارة قصوى بداية من الأحد إلى الثلاثاء في هذه المناطق قناة النهار 19 فيفري جيجل : حالة تراجع في أمواج البحر المشابهة لظاهرة الجزر بالشريط الساحلي للولاية قناة النهار 14 فيفري غليزان: المجاهد "محمد بوكفحة".. يروي بطولاته إبان ثورة التحرير المجيدة قناة النهار 18 فيفري "ديجي مولاي:"الحمد الله الأغاني ديالي نقية وماتحرّضش النّاس قناة النهار 22 فيفري الفنانة السورية شكران مرتجى: التاريخ يشهد بأن أهل الجزائر كسرو الحصار وهذا من شيمهم قناة النهار 09 فيفري حريق بمنزل يخلف وفـ.ـاة امرأتين وطفلة ببلدية سيدي ابراهيم بسيدي بلعباس قناة النهار 17 فيفري أيام قبل حلول رمضان .. البلديات تستقبل طلبات لفتح مطاعم لإفطار الصائمين قناة النهار 25 فيفري