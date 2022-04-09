شرطة معسكر توقف 3 مشتبه فيهم في قضية السرقة من داخل مسكن 

تمكنت عناصر فرع الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بمعسكر، من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم. في قضية السرقة من داخل مسكن عائلي طالت أجهزة كهرومنزلية.

العملية هذه جاءت على إثر شكوى تقدم بها صاحب المسكن مفادها تعرض مسكنهم العائلي إلى السرقة. إستهدفت لهم أجهزة كهرومنزلية من طرف مجهولين.

أين تم التنقل على الفور إلى عين المكان و إجراء المعاينة الميدانية للمسكن، بعدها تم تكثيف عملية البحث و التحري. التى مكنت من التوصل إلى أحد المسروقات المتمثلة في ( جهاز تلفاز ) بمحل تجاري وسط مدينة معسكر وتوقيف صاحبه.

التحريات معه كشفت عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي في فعل السرقة ، بعد تحديد هويته. تم توقيفه و تحويله إلى مقر الأمن الحضري لإستكمال إجراءات التحقيق .التى أسفرت على توقيف مشتبه فيه آخر قام بشراء باقي المسروقات على هذا الأخير و إسترجاعها كاملة ، أنجز ضدهم إجراء قضائى. قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر لمحاكمتهم.

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