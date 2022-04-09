شرطة معسكر توقف 3 مشتبه فيهم في قضية السرقة من داخل مسكن
تمكنت عناصر فرع الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بمعسكر، من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم. في قضية السرقة من داخل مسكن عائلي طالت أجهزة كهرومنزلية.
العملية هذه جاءت على إثر شكوى تقدم بها صاحب المسكن مفادها تعرض مسكنهم العائلي إلى السرقة. إستهدفت لهم أجهزة كهرومنزلية من طرف مجهولين.
أين تم التنقل على الفور إلى عين المكان و إجراء المعاينة الميدانية للمسكن، بعدها تم تكثيف عملية البحث و التحري. التى مكنت من التوصل إلى أحد المسروقات المتمثلة في ( جهاز تلفاز ) بمحل تجاري وسط مدينة معسكر وتوقيف صاحبه.
التحريات معه كشفت عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي في فعل السرقة ، بعد تحديد هويته. تم توقيفه و تحويله إلى مقر الأمن الحضري لإستكمال إجراءات التحقيق .التى أسفرت على توقيف مشتبه فيه آخر قام بشراء باقي المسروقات على هذا الأخير و إسترجاعها كاملة ، أنجز ضدهم إجراء قضائى. قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر لمحاكمتهم.
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تمكنت مصالح امن دائرة علي منجلي بولاية قسنطينة، من تفكيك جماعة إجرامية تتكون من 3 أشخاص. تتراوح أعمارهم بين 24 و 27 سنة، لتورطهم في قضايا تكوين جمعية أشرار. والسرقة في حالة تلبس بتوافر ظروف الليل التعدد و التسلق.
وفي بيان لأمن الولاية،فإن القضية تعود حيثياتها إلى بلاغ على الرقم الأخضر 1548 من قبل احد المواطنين. مفاده قيام مجموعة من الشبان بسرقة معدات خاصة باحدى الحظائر بالمنطقة الصناعية علي منجلي.
و على الفور تم توجيه فوج إلى عين المكان، التدخل السريع لقوات الشرطة مكن بعد تطويق المكان. من توقيف 3 أشخاص بعد محاولة يائسة للفرار من الطوق الامني.
كما مكنت عملية البحث والتفتيش من العثور على المسروقات التي تم تجهيزها وتهيئتها لنقلها. كونها معدات ثقيلة خاصة بالجزارة والتبريد. ليتم تحويلهم إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
بالمقابل التحقيق المعمق قاد إلى ضلوع المعنيين في عملية سرقة المعدات من خلال تحويلها. من مكانها الأصلي إلى مكان آخر وتجميعها لغرض نقلها في وقت لاحق بأريحية. كونها معدات حديدية ثقيلة.
الى جانب ذالك، مكنت العملية النوعية من وضع حد لنشاط هذه الشبكة الإجرامية. واسترجاع جميع المعدات المسروقة.
هذا بعد الإنتهاء من مجريات التحقيق تم ملف إجراءات جزائية في منفصلة في حق المعنيين قدموا بموجبهم أمام النيابة المحلية.