شرطة ميلة توجه نداءً للمواطنين !

تمكنت مصالح أمن ولاية ميلة، من توقيف، شخص مشتبه به في عدة قضايا للنصب و الاحتيال.

وأنهت مصالح أمن ولاية ميلة (الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية فرجيوة) إلى علم كافة المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة المدعو “ق. ز”. مشتبه فيه في عدة قضايا للنصب و الاحتيال. من خلال إياهم الضحايا بتقديم لهم خدمات مختلفة مقابل مبالغ مالية متفاوتة. و كذا مشاركتهم في مشاريع وهمية مقابل فوائد مالية.

ويستغل المعني حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” يحمل اسم قاب زياد. و كذا الأرقام الهاتفية التالية:

0540.24.74.19

0562.25.39.93

وفي هذا الصدد، وجهت مصالح أمن ولاية ميلة نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف الذكر. التوجه إلى مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية فرجيوة. أو التقرب إلى محكمة فرجيوة، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.