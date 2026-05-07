شرطة ميلة توجه نداء بخصوص شخصين
بقلم أسماء
أنهت مصالح أمن ولاية ميلة الفرقة الجنائية في نداء إلى علم كافة المواطنين أن الشخصين الظاهرين في الصور. مشتبه فيهما في قضية الاحتيال و السرقة.
في هذا الصدد، وجهت مصالح أمن ولاية ميلة نداء لكل من تعرف على هذين الشخصين أو يمكنه إفادة التحقيق المفتوح في هذا الشأن. التقدم أمام المصلحة الولائية للشرطة القضائية ( الفرقة الجنائية) أو إلى أقرب مقر للشرطة. عبر تراب الجمهورية لتقديم معلومات حول هويات السالفي الذكر.
