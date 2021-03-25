شرطة ميلة توقف سائقا متهورا دهس شرطيا بوسط المدينة

أوقفت مصالح أمن فرجيوة بولاية ميلة مساء أمس الأربعاء سائق مركبة قام بدهس أحد أفراد الشرطة أثناء ممارسته لمهامه بوسط بمدينة.

وحسب بيان للمديرية العامة للامن الوطني فإن سائق المركبة السياحية رفض الامتثال للتوقف على مستوى نقطة تنظيم حركة المرور بوسط المدينة.

كما رفضص السائق الامتثال للتوقف مرة ثانية على مستوى نقطة مراقبة اخرى حيث لاذ بالفرار متسببا في دهس شرطي حاول توقيفه

وطمـأنت المديرية العامة للامن الوطني بخصوص الحالة الصحية للشرطي ضحية الحادث الذي تلقى الاسعافات الأولية وغادر المستشفى المحلي.