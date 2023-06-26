شرطة ميناء الجزائر تفكك شبكة لتهريب الكوكايين

تمكنت مصلحة شرطة الحدود البحرية ميناء الجزائر وحراس السواحل من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة عن جناية إستراد المخدرات “الكوكايين”.

وحسب بيان لأمن العاصمة، بدأت قضية الحال أثناء نزول شخص من باخرة تجارية. وبمجرد رؤيته للشرطي المكلف بمراقبة محيط الباخرة إرتبك وقام بإلقاء سترة كان يحملها بيده محاولا الفرار. ليتم توقيفه من قبل عناصر فرقة الشرطة القضائية لشرطة الحدود.

وأفضى تفتيش هاته السترة إلى العثور على كيس ملفوف يحتوي على مادة بيضاء اللون. وبعد معاينة أولية من قبل فرقة الشرطة العلمية تبين أنها مخدرات صلبة من نوع “الكوكايين”.

وبعد إخطار النيابة المختصة إقليميا من قبل الضبطية، أمرت هاته الأخيرة بتفتيش الباخرة التجارية. مع وضع القضية تحت تصرف مقاطعة الشرطة القضائية الأولى لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأسفرت عملية التفتيش بحضور فرقة حراس السواحل عن العثور على كمية أخرى من الكوكايين. كانت مخبأة بإحكام داخل إحدى الغرف بالباخرة.

وبعد مواصلة التحريات من قبل فرقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات لمقاطعة الشرطة الأولى، أفضت العملية عن توقيف أفراد شبكة إجرامية متكونة من 6 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين 25 و40.

كما تم ضبط وحجز 02 كلغ و312 غرام من المخدرات الصلبة من نوع “الكوكايين “، ومركبة سياحية، و06 هواتف نقالة.

هذا وتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية جناية إستراد المخدرات من نوع الكوكايين. وجناية تكوين جمعية أشرار تحت غطاء جماعة إجرامية منظمة تنشط خارج و داخل التراب الوطني. ونقل عن طريق العبور، الشحن، التخزين، التوزيع، التسليم، التموين والمشاركة.