شرطة واد الماء توقف مشعوذ مسبوق قضائيا بباتنة

أوقفت ليلة البارحة مصالح الأمن الخارجي ببلدية وادي الماء بولاية باتنة مشعوذا وأربعة اشخاص في عملية لقيت استحسانا كبيرا من طرف المواطنين.

وحسب مصادر “النهار”، فإن المشعوذ الموقوف الموقوف معروف منذ مدة طويلة بممارسته لطقوس الشعوذة. ويلقى اقبالا من طرف زبائن من ولايات عديدة.

وقد مكنت هذه العملية من حجز عقاقير وأدوات ومواد ومجسمات تستعمل في طقوس السحر. يذكر ان هذا المتهم سبق وان تمت ادانته بنفس التهمة، وبعد استنفاذ عقوبته عاد مجددا الى سابق عهده.