شرطة ورقلة تحجز قرابة 2300 كبسولة من المؤثرات العقلية

في إطار المخطط الأمني الخاص بنهاية السنة الميلادية، أطاحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية رقلة نهاية هذا الأسبوع، بشخص ينشط في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

وجاءت هذه العملية بعد عمل استعلاماتي وميداني، مكن عناصر المصلحة المحققة من كشف المخطط الإجرامي المنتهج من قبل المشتبه فيه وتحديد مواصفات المركبة المستخدمة من طرفه، ليتم توقيفها واخضاعها للتفتيش الدقيق، حيث ضبط بداخلها على كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 2295 كبسولة من نوع بريغابالين “300 ملغ” ذات منشأ أجنبي، مع توقيف المتورط في القضية.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة، عن قضية حيازة نقل وتخزين المؤثرات العقلية قصد البيع والترويج بطريقة غير مشروعة باستحضار مركبة ذات محرك، التهريب في إطار جماعة إجرامية منظمة.