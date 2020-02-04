شرطة وزرة بالمدية تطيح بشبكة إجرامية

تمكنت قوات الشرطة لأمن دائرة وزرة بالمدية، نهاية الأسبوع الماضي، من الإطاحة بشبكة إجرامية، زرعت الرعب وسط سكان المنطقة.

وقامت الشبكة الإجرامية بعمليات سرقة وسطو، استهدفت عدة محلات تجارية الواقعة في معزل عن وسط المدينة مستغلين ظرف البعد والظلام.

وبعد شكاوي بعض الضحايا من أصحاب المحلات التجارية، فتحت مصالح أمن دائرة وزرة تحقيقا معمقا، برسم خطة أمنية محكمة للإطاحة بأفراد الشبكة الإجرامية.

ما أسفر على الإطاحة بأحد المشتبه فيهم بعد سرقة أحد المحلات التجارية لبيع المواد الغذائية.

وبعد توقيفه والتحقيق معه، أقر عن هوية بقية أفراد الشبكة المتكونة من 7 أشخاص من بينهم 3 قصر.

ليتم توقيفهم والتحقيق معهم، أين تم استرجاع مسروقات كانت مخباة في منازل المتهمين، متمثلة في آلات نجارة كهربائية من الحجم المتوسط تم سرقتها من أحد ورشات النجارة.

ليتم انجاز ملفات قضائية ضدهما وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، عن قضية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية سرقة موصوفة بتوفر ظرف الليل والتعدد والكسر مع إخفاء أشياء مسروقة.