شرطة وهران تجهض مخططا لترويج 3000 قرص “إكستازي”

تمكن عناصر المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، من الإطاحة بشخصين في العقد الثالث من العمر. ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المخدرات الصلبة، مع حجز 3000 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”.

وجاءت العملية إثر معلومات ميدانية دقيقة كشفت تورط المشتبه فيهما في نقل وترويج هذه السموم وسط الأحياء الحضرية. مستغلين دراجة نارية للتمويه وتسهيل تنقلاتهما.

وبعد تحريات معمقة باشرتها المصلحة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تحديد هوية المشتبه فيهما ومكان تواجدهما. ليتم توقيفهما وحجز الكمية المذكورة من الأقراص المهلوسة.

وباستكمال جميع الإجراءات القانونية، أحيل المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت.