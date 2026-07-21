شرطة وهران تحبط محاولة ترويج 6415 قرص اكستازي

وجهت مصالح أمن ولاية وهران ضربة جديدة لشبكات ترويج المؤثرات العقلية بعدما تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجريمة الحضرية التابعة للأمن الحضري الرابع في عملية نوعية من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في ترويج أقراص “الإكستازي” وسط الشباب.

جاءت العملية إثر استغلال معلومات دقيقة كشفت نشاط المشتبه فيهما أحدهما كان محل بحث بموجب أمر بالقبض، حيث أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجدهما ومداهمة مسكنيهما المستغلين كوكرين لتخزين وترويج السموم.

وأسفرت العملية عن حجز 6415 قرصا مهلوسا من نوع “إكستازي”، إلى جانب مبلغ مالي يقدر بـ168 مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أحيل المشتبه فيهما على وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية الذي أمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت.