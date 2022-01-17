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شرطة وهران تحجز حوالي 16 كلغ كوكايين وأزيد من 14 قنطار كيف في 2021

بقلم كريمة سواڨ
شرطة وهران تحجز حوالي 16 كلغ كوكايين وأزيد من 14 قنطار كيف في 2021
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تمكنت مصالح الشرطة بأمن وهران في حصيلة سنوية لها من تفكيك 9 شبكات دولية مختصة في التهريب الدولي للمخدرات من نوع الكوكايين والقنب الهندي والمؤثرات العقلية التي تم احباط ترويجها و المتاجرة بها وسط فئة الشباب من ضمن 1508 قضية معالجة تورط فيها 2103 أشخاص.

وقد تمثلت كمية المخدرات المحجوزة في إطار مكافحة ترويج و المتاجرة بهذه السموم في 15 كلغ و823 غ من الكوكايين، 14 قنطار وأكثر من 66 كلغ قنب هندي إلى جانب 130 الف و538 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

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