شرطة وهران تحجز حوالي 16 كلغ كوكايين وأزيد من 14 قنطار كيف في 2021

تمكنت مصالح الشرطة بأمن وهران في حصيلة سنوية لها من تفكيك 9 شبكات دولية مختصة في التهريب الدولي للمخدرات من نوع الكوكايين والقنب الهندي والمؤثرات العقلية التي تم احباط ترويجها و المتاجرة بها وسط فئة الشباب من ضمن 1508 قضية معالجة تورط فيها 2103 أشخاص.

وقد تمثلت كمية المخدرات المحجوزة في إطار مكافحة ترويج و المتاجرة بهذه السموم في 15 كلغ و823 غ من الكوكايين، 14 قنطار وأكثر من 66 كلغ قنب هندي إلى جانب 130 الف و538 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.