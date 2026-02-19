شرطة وهران تحجز قرابة 6 قناطير من اللحوم الفاسدة

تمكنت مصالح أمن دائرة السانيا بولاية وهران خلال خرجة ميدانية مشتركة من حجز كمية معتبرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وجرت العملية بالتنسيق مع مديريات التجارة والفلاحة ومصالح النظافة لبلدية السانيا. حيث استهدفت مراقبة محلات بيع اللحوم بالتجزئة. وأسفرت عن ضبط 594 كلغ من اللحوم البيضاء والحمراء واللحم المفروم ثبت بعد المعاينة البيطرية أنها فاسدة ولا تستوفي شروط النظافة والحفظ والصحة العمومية.

وقد تم إتلاف الكمية المحجوزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. في إطار مواصلة مصالح الشرطة جهودها لضمان سلامة وصحة المستهلك.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور