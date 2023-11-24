شرطة وهران تحجز 8 آلاف قرص إكستازي و170غ كوكايين

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة المتاجرة بالمخدرات بأمن ولاية وهران من الاطاحة بشبكة اجرامية مختصة في المتاجرة وترويج الأقراص المهلوسة والمخدرات الصلبة.

العملية النوعية لذات العناصر تمت بعد حبك خطة محكمة التنفيذ من طرف ذات العناصر أفضت إلى توقيف شخصين يبلغان من العمر 33 و50 سنة متلبسين بإبرام صفقة بيع وشراء لكمية من الأقراص المهلوسة والمخدرات الصلبة على مستوى حي ايسطو قدرت بـ 8 آلاف قرص من نوع اكستازي و170 غ كوكايين.