شرطة وهران تحذر من هذه الصفحة الإلكترونية

أنهت مصالح أمن ولاية وهران إلى علم المواطنين أن فرقة مكافحة الجرائم السبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية ، تحقق في قضية عرض على الجمهور منشورات عبر التواصل الإجتماعي. لغرض النصب تشغيل الحيازة على الأصول الإفتراضية المشتبه فيها صاحب الصفحة الإلكترونية للإسم المستعار / Chargili strore dz. لرقم الحساب البريدي الجاري : 0016821003 مفتاح 89 ، الرقم الهاتفي : 0798.91.54.20

وفي هذا الصدد توجه مصالح امن ولاية وهران، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية النصب. من قبل صاحب الحسابات السالف ذكرها وكذا الرقم الهاتفي. التقدم إلى مقر الأمن الولائي وهران (فرقة مكافحة الجرائم السبرانية او أقرب مقر للشرطة. عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال .