شرطة وهران تداهم محلي شيشة ببلدية بئر الجير

تمكنت مصالح الشرطة لأمن دائرة بئر الجير بوهران بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة العامة خلال مداهمة مداهمة لمحلين تجاريين بقطاع الاختصاص من ضبط أدوات وعتاد يستعمل في تقديم الشيشة ومادة التبغ والمعسل الفاخر بانواعه لزبائن المحلين.

وقد اسفرت عملية المداهمة عن حجز 97 قارورة شيشة، 127 خرطوما، 36 رأس شيشة، 2 كلغ معسل و50 وحدة.

فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين في هذا الشأن بتهمة تعاطي الشيشة غير المرخص بها مع وضع المحجوزات تحت تصرف مفتشية أملاك الدولة بوهران.