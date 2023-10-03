شرطة وهران تضبط 2,4 كلغ من الكوكايين وأزيد من 130 ألف قرص مهلوس وتفكك شبكة دولية للهجرة السرية

في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت المصالح العملياتية لشرطة وهران مؤخرا، من معالجة ثلاثة قضايا متفرقة بقطاع الاختصاص.

كُللت بضبط على التوالي، 2.4 كلغ من الكوكايين، أزيد من 130 ألف قرص مهلوس، كمية معتبرة من أقراص الاكستازي. مع توقيف 8 أشخاص، من بينهم 4 عناصر كانت مرشحة للهجرة غير الشرعية عبر البحر.

تم تقديم المشتبه فيهم، أمام الجهات القضائية المختصة.