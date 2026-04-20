شرطة وهران تطيح بشبكة إجرامية وتسترجع قرابة 2 مليار سنتيم

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة واد تليلات بولاية وهران، في ظرف قياسي نهاية الأسبوع الماضي، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة قام أفرادها بالسطو على أحد المساكن وسرقة مبلغ مالي معتبر، ثم الفرار نحو وجهة مجهولة.

وحسب بيان لمصالح الأمن، العملية المنجزة جاءت عقب تلقي عناصر المصلحة لبلاغ يفيد بتعرض أحد المساكن. لعملية سطو وسرقة، وبعد الاستغلال الأمثل للمعلومات تمكن عناصر المصلحة من تحديد هوية الفاعلين. في ظرف وجيز مع تحديد مكان تواجدهما، ليتم توقيفها وتحويلها لمقر المصلحة لاستكمال التحقيق.

حيث أسفرت العملية عن استرجاع وضبط مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ1 مليار و800 مليون سنتيم. توقيف شخصين متورطين تتراوح أعمارهما بين 21 و29 سنة .

وبعد استفاء كافة الإجراءات القانونية، جرى تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة واد تليلات بوهران.

