شرطة وهران تطيح بشبكة إجرامية وتضبط قرابة نصف قنطار من الكيف

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخارجي حاسي بونيف، لأمن ولاية وهران، بحر الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تتكون من 07 عناصر، مع ضبط 48 كلغ من الكيف المعالج.

وجاءت العملية المنفذة عقب استغلال معلومات مؤكدة وردت للمصلحة تتعلق بوجود نشاط مشبوه ذات صلة بالاتجار غير المشروع للمخدرات. ليباشر محققو المصلحة تحرياتهم الميدانية والعملياتية وتحت إشراف النيابة المختصة اقليميا، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الأمن.

وأفضت التحقيقات إلى تحديد هوية 03 عناصر من الشبكة ومكان تواجدهم ليتم توقيفهم، وضبط 48 كلغ من الكيف المعالج مخبأة على مستوى إحدى المزارع بإقليم الاختصاص.

ومواصلة لمجريات التحقيق، تمكن عناصر المصلحة من تحديد هوية باقي أفراد الشبكة الإجرامية. أين تم توقيف 04 آخرين ينتمون لذات الشبكة من بينهم امرأة.

كما مكّنت هذه العملية من ضبط وحجز 48 كلغ من المخدرات كيف معالج، توقيف 07 عناصر من بينهم امرأة. ضبط مبلغ مالي يقدر بـ 118 مليون سنتيم من عائدات ترويج السموم. حجز 05 مركبات سياحية مختلفة الأنواع، استرجاع 13 هاتف نقال مختلف الأنواع.

وعليه تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل.

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